Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: троє постраждалих залишаються у важкому стані

Троє постраждалих під час підриву гранат на засіданні Керецьківської сільської ради залишаються у стабільно важкому стані. Серед них – сам депутат-підривник. Про це на пресконференції повідомив Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров’я ОВА.

«Підривник має пошкодження ніг, осколкові поранення, травматичний шок. Є людина, яка перебуває у медикаментозному сні. Гірших немає, вони стабільно важкі», – каже Пшеничний.

За словами посадовця, у декого з постраждалих було 40-45% втрат крові. Один із постраждалих помер, втрати крові у нього склали понад 40%.

Станом на а сьогодні, 19 постраждалих перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, чотирьох планують виписати, ще четверо будуть переведені у спеціалізовані заклади.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, це сталося близько 11:30. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 26 людей, 7 з яких є у важкому стані. Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Розслідування підриву гранат депутатом сільської ради здійснюється за керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомив Офіс генерального прокурора.

Подію кваліфікували як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

«Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу», – повідомив Офіс генпрокурора.

16 грудня Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав кілька гранат під час засідання, отримав підозру у скоєнні теракту.