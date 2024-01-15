На Закарпатті помер ще один із постраждалих унаслідок теракту у сільраді

В Ужгороді, в обласній лікарні, помер депутат Керецьківської сільради, який був серед важкотравмованих унаслідок підриву гранат під час засідання сільради. Про це повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у фейсбуці.

«Сьогодні (15 січня – ред.) в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка. Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради. 46-річний Мирослав Нитка був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади», – написав Тарабій.

Смерть постраждалого підтвердили і в Закарпатській обласній прокуратурі.

«Досудове розслідування триває. Один з постраждалих помер у результаті вибуху. Поки суттєво нових речей у справі немає», – прокоментувала Радіо Свобода Катерина Хижняк, речниця Закарпатської обласної прокуратури.

Це вже друга смерть постраждалого унаслідок підриву гранати у сільраді. 16 грудня у лікарні помер один із постраждалих, втрати крові якого сягнули понад 40%.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Внаслідок вибуху травми різного ступеня отримали 26 людей, з них семеро – у важкому стані, серед них – сам депутат-підривник.

Розслідування підриву гранат депутатом сільської ради здійснюється за керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомив Офіс генерального прокурора.

Подію кваліфікували як «терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами».

16 грудня депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав кілька гранат під час засідання, отримав підозру у скоєнні теракту.