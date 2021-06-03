На горі Піп Іван у Карпатах досі лежить сніг – ДСНС

На горі Піп Іван у Карпатах досі є сніговий покрив, інформують рятувальники, які працюють на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

«Станом на 08:30, 03.06.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с, температура повітря мінус 1°С», – ідеться в повідомленні.

Тим часом, у Києві середньомісячна температура повітря травня становила +14,4°С, що на 1,4 градуса нижче за кліматичну норму, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Раніше в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда повідомив, що літо в Україні, за прогнозами, буде спекотним.