Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув військовий, ще одного поранено

Вдень поблизу населеного пункту Піски бойовики обстріляли військових, які допомагали місцевим жителям. Один боєць ЗСУ загинув, ще один дістав поранення, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь.

У повідомленні наголошується, що бойовики вже неодноразово порушували досягнуті домовленості.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.