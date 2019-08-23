Півтора місяці інтенсивної терапії: у Дніпрі стабілізували стан бійця, який підірвався на міні

У Дніпрі, в обласній лікарні імені Мечникова, стабілізували стан 25-річного бійця, який отримав вкрай важке мінно-вибухове поранення у зоні бойових дій на Донбасі. Інформацію про це Радіо Свобода в п’ятницю підтвердив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, боєць був доправлений до лікарні з Донецької області після поранення і сильної крововтрати. Позаду в нього 46 діб інтенсивної терапії. Одну з кінцівок лікарям врятувати не вдалось.

«Був вкрай тяжкий стан. Множинні поранення, у тому числі обличчя, шиї, живота, кінцівок. Довелося ампутувати ногу. Відреагували нирки, перебував на діалізі. Зараз стан ближче до середньої тяжкості, ми вважаємо, що криза минає. Лікарі зробили все для його порятунку, застосовували найкращі препарати світового класу», – сказав Сергій Риженко.

Згодом на бійця чекає протезування та реабілітація.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.