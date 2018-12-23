Львів: після пожежі на ярмарку відновлюють роботу яток, де нема нагрівальних приладів

Львівська міська рада повідомила про відновлення роботи після 17:00 тих об’єктів різдвяного ярмарку, які не потребують використання нагрівальних приладів. Про це інформує сайт відомства.

За інформацією міськради, так постановили комісії, які провели обстеження будиночків на різдвяному ярмарку щодо стану протипожежної безпеки у Галицькому та Сихівському районах міста.

«Відтак, відповідно до акту проведення обстеження об’єктів торгівлі різдвяного ярмарку на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини, комісією рекомендовано відновити роботу об’єктів торгівлі, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів, при дотриманні вимог протипожежної безпеки, після 17.00. год. 23 грудня 2018 року. Відновлення роботи інших об’єктів торгівлі можливе за окремим рішенням комісії», – мовиться у повідомленні.

Вдень 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові унаслідок вибуху загорілася одна з хатинок. Через інцидент постраждали п’ять людей, чотирьох із них шпиталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Окрім того, у Львівській міській раді відбулось позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія ухвалила рішення призупинити роботу згаданих ярмарків на час роботи районних комісій з обстеження.