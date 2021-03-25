Росія: у Санкт-Петербурзі заарештували білорусів, які заспівали пісню на набережній

У російському Санкт-Петербурзі суд заарештував трьох громадян Білорусі, визнавши їх винними в організації і проведенні несанкціонованого мітингу, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

24 січня на Морській набережній у Петербурзі кілька громадян Білорусі заспівали пісню мінської рок-групи N.R.M., музиканти якої підтримують протести проти режиму Олександра Лукашенка. Між куплетами одна з активістів, Юлія Штанько, вимовила фразу «свободу Навальном». Затримали білорусів тільки через два місяці.

Штанько отримала сім діб арешту, її чоловік Павло – п’ять діб, і ще один обвинувачений, Єгор Мякінніков – дві доби. Крім того, на двох їхніх знайомих ще чекає судовий розгляд за тим же обвинуваченням.