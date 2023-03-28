Українські військові фіксують зниження бойової активності сил РФ на півдні – Гуменюк

Українські військові фіксують зниження бойової активності російських військ на півдні України, повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Три доби поспіль немає обстрілів у напрямку Дніпро-Бузького лиману. Вочевидь, у них немає можливості постачання боєприпасів після того, як там був знищений польовий склад із боєприпасами, немає можливості підтягувати туди техніку і навіть мінометне озброєння, оскільки наша бойова робота знищила там бойові позиції, а штормова погода наразі не дозволяє вільного пересування», – сказала вона.

Гуменюк також додала, що у попередні тижні обстріли Херсонщини фіксувалися на рівні 100-90 обстрілів за добу, а на даний час їх кількість зменшилася.

«Наразі ми фіксуємо зниження до 20 – як за попередню добу, але там трохи допомагала нам і погода. За цю ніч ворог намагався надолужити це і досить потужно були обстріляні і Херсонський, і Бериславський напрямок. Але кількість обстрілів все ж таки зменшилась. Наразі ми фіксуємо 50-60 обстрілів і це говорить і про те, що логістика підірвана досить суттєво», – сказала вона.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.