ЗСУ завдали ударів по чотирьох російських пунктах управління – ОК «Південь»

Українські військові завдали ударів по чотирьох російських пунктах управління та знищили 4 склади боєприпасів на півдні України, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та по чотирьох транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання», – повідомляє командування за підсумками 30 серпня.

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За повідомленням, українська авіація здійснила 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

«За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С», 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах», – додають в ОК «Південь».



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29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали величезних втрат. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».