Південна Корея видала США росіянина, підозрюваного в кіберзлочинності – медіа

Південна Корея видала Сполученим Штатам громадянина Росії, якого розшукують за звинуваченнями в кіберзлочинності. Про це повідомило сеульське медіа Yonhap з посиланням на представників влади.

Ім’я росіянина не розголошують. Його заарештували минулого місяця і звинувачують у допомозі в розробці та поширенні зловмисного програмного забезпечення Trickbot, яке вразило американські школи, лікані та урядові органи.

Підозрюваний перебував у Південній Кореї з минулого року через пандемію коронавірусу. Термін дії його російського паспорта збіг, і він очікував на новий від місцевого російського посольства, аби повернутися на батьківщину.

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Вірус TrickBot, створений у 2016 році, призначений для крадіжки особистої та фінансової інформації. На сьогодні він вже завдав збитків на десятки мільйонів доларів.

Група TrickBot діяла в Росії, Білорусі, Україні та Суринамі, повідомляє Міністерство юстиції США.

Шкідливе програмне забезпечення зазвичай поширюється через електронні листи, які спонукають отримувача відкрити вкладений зловмисний файл або натиснути посилання, яке веде до шкідливого файлу.

Творці зловмисного програмного забезпечення TrickBot постійно випускають нові версії, які обходять новітні програми кібербезпеки.

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Заарештований у Південній Кореї – щонайменше другий член угруповання TrickBot, якого затримали цього року.

У лютому Мін’юст США повідомив про арешт громадянки Латвії Алли Вітте, етнічної росіянки і програмістки TrickBot, після того, як вона приїхала до Маямі. Вітте звинувачують у 19 кіберзлочинах і судять у Клівленді, штат Огайо.

До Сполучених Штатів протягом останнього десятиліття вже екстрадували десятки громадян Росії, звинувачених у хакерстві. Вашингтон добивається їхньої видачі з третіх країн, адже Москва не видає власних громадян на вимогу інших юрисдикцій.