США депортували в Росію хакера, засудженого за кіберзлочинність

Сполучені Штати депортували в Росію програміста Олексія Буркова, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У Сполучених Штатах він був засуджений на дев'ять років в’язниці за звинуваченням у створенні шкідливого програмного забезпечення.

Як повідомили в російському Міністерстві внутрішніх справ, відразу після прильоту до Москви Буркова затримали поліцейські. У Росії його звинувачують у виготовленні і збуті банківських карт і торгівлі конфіденційними даними клієнтів фінансових установ. За даними поліції, незаконними діями Бурков займався в період з 2008 по 2015 роки.

Читайте також: Росія: Навальному інкримінують «створення екстремістської спільноти»

Росіянина затримали в 2015 році в аеропорту Тель-Авіва. У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії. Москва пропонувала Ізраїлю обміняти ймовірного хакера на ізраїльтянку Нааму Іссахар, яку незадовго до цього засудили до семи з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Через деякий час її помилував президент Росії.

У 2020 році Буркова засудили до дев’яти років в'язниці. Раніше він визнав провину за двома пунктами – у крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей. Три інших пунктів звинувачення з Буркова зняли.