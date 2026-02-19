Південна Корея: суд засудив експрезидента до довічного ув’язнення

У Південній Кореї суд засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до довічного ув’язнення за його спробу запровадити воєнний стан в 2024 році.

Прокурори вимагали найсуворішого покарання, закликаючи суд під час слухань у січні засудити його до смертної кари.

Cуд визнав, що Юн направив війська до будівлі Національних зборів у спробі паралізувати роботу парламенту на «значний період».

Експрезидента винним у зловживанні владою та організації повстання. Він звинувачення заперечує.

Юн раптово оголосив воєнний стан у телевізійному зверненні в грудні 2024 року, заявивши, що необхідні рішучі заходи для викорінення «антидержавних сил» у Національних зборах Південної Кореї.

65-річному політику пізніше було оголошено про імпічмент, заарештовано та звинувачено у низці злочинів.

У січні суд у Сеулі визнав колишнього президента винним у спробі перешкоджання арешту та засудив до п’яти років позбавлення волі.

Усього щодо Юн Сок Йоля порушені вісім кримінальних справ, пов’язаних зі спробою запровадити воєнний стан. Справа про перешкоджання арешту була першою, за якою ухвалений вирок.



