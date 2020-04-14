Сеул: Північна Корея випустила в море кілька крилатих ракет

Північна Корея випустила кілька ймовірно крилатих ракет малої дальності в море між Корейським півостровом і Японією, повідомили південнокорейські військові.

За повідомленням, снаряди були запущені зі східної провінції КНДР Кангвон вранці 14 квітня.

Військові Південної Кореї моніторять ситуацію, а представники розвідок Південної Кореї і США аналізують запуск, йдеться в повідомленні. Інших подробиць поки що немає.

Північна Корея за останні місяці провела кілька випробувань зброї – на тлі зупинки ядерних переговорів зі Сполученими Штатами.

Проти Пхеньяна діють численні санкції Ради безпеки ООН за заборонені програми озброєння.