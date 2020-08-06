«Північний потік-2»: сенатори США погрожують санкціями німецькій компанії

Троє сенаторів США – Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон – у листі керівництву німецької компанії Fährhafen Sassnitz попередили про можливість застосування санкцій у випадку, якщо вона продовжить надавати матеріально-технічну допомогу проєкту «Північний потік-2». Лист, відправлений 5 серпня, цитує німецьке видання Handelsblatt.

Компанія Fährhafen Sassnitz керує портом Мукран. Там зберігаються труби, необхідні для завершення прокладання дном Балтійського моря російського газопроводу. Також цим портом імовірно користуватимуться судна, які братимуть участь у будівництві.

«Якщо ви продовжите надавати товари, послуги і підтримку проєкту «Північний потік-2», ви зруйнуєте майбутнє фінансове становище своєї компанії», – мовиться у листі. Сенатори стверджують, що як тільки судна «Академік Черський» і «Фортуна», які перебувають у порту, почнуть прокладати труби дном моря, німецька компанія потрапить під санкції США.

Минулого року Круз відправляв схожого листа керівництву швейцарської компанії Allseas, судна якої займалися укладанням труб. Це сталосяс після того, як США ухвалили законопроєкт, який передбачає санкції проти власників трубоукладачів. Allseas тоді вийшов з проєкту, відтоді спорудження газопроводу так і не відновилося.

Нові санкції проти компаній, які допомагають реалізації «Північного потоку-2», зараз розглядають у Конгресі США. Формально вони ще не вступили в силу, проте держсекретар Майк Помпео раніше дав зрозуміти, що США можуть накласти необхідні санкції, скориставшись вже наявними законами.

Сполучені Штати виступають проти завершення проєкту «Північний потік-2», – трубопроводу з Росії до Німеччини – заявляючи, що він загрожує енергетичній безпеці Європи, роблячи її залежною від Росії. У Німеччині з таким трактуванням не згодні, Берлін неодноразово заявляв, що не приймає екстериторіальних санкцій.

Коли відновлять спорудження газопроводу – наразі неясно. У четвер стало відомо, що російська компанія «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) не має наміру надавати баржу «Фортуна» для добудови газопроводу. При цьому МРТС не є власником судна, а орендує його.