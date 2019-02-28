У Німеччині на понад 2 роки засудили племінника російського телеведучого Кисельова – ЗМІ

У Мюнхені до двох років і трьох місяців ув’язнення засудили племінника російського телеведучого Дмитра Кисельова. Як повідомляє телеканал RTVi, Сергія Кисельова визнали винним у причетності до збройного конфлікту на сході України. Якщо племінника російського телеведучого звинуватять в безпосередній участі в збройному конфлікті, справу вестиме федеральна прокуратура. Досі справу вела баварська прокуратура.

Кисельова, зокрема, визнали винним в «підготовці злочину, що загрожувало національній безпеці Німеччини», і в порушенні закону про контроль над зброєю.

Сам підсудний сказав, що нікого не вбивав, а його адвокат запевнив, що Сергій Кисельов «не вдавався до жодних звірств».

Німецька влада почала розслідування стосовно Кисельова наприкінці 2017 року. У травні минулого року поліція отримала європейський ордер на його арешт. Чоловіка затримали в Болгарії і депортували до Німеччини. Відтоді він перебуває за ґратами.

Дядько Сергія Кисельова, телеведучий і генеральний директор агенції «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов, в інтерв’ю Радіо Свобода в 2016 році і журналісту Юрію Дудю в 2019 році говорив, що його племінник воював на Донбасі.