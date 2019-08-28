В Україні почала роботу Державна податкова служба

В Україні 28 серпня офіційно почала роботу Державна податкова служба. Відповідне розпорядження уряду сьогодні опублікували на Урядовому порталі.

Окрім податкової політики ДПС адмініструватиме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, повідомили у відомстві.

«Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися»,– заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби.