Головного податкового інспектора Київщини затримали на хабарі

Головного державного ревізора-інспектора податкової служби у Київській області затримали та оголосили про підозру за фактом вимагання та одержання 423 тис. гривень неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України). Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

«За даними слідства, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства. Так, за словами інспектора, у разі прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тисяч гривень, а у разі відмови – 7 млн гривень. У подальшому на вимогу посадовця вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства з метою подальшого обготівковування», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що податківця затримали 26 березня після одержання ним коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють можливих співучасників злочину.