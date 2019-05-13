Держреєстратор тимчасово припинив реєстрацію Податкової служби

Державний реєстратор тимчасово припинив реєстрацію Державної податкової служби України як юридичної особи.

Держреєстратор відділу з питань держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в Києві державної адміністрації Віталій Желінський пояснив, що припинив реєстрацію, тому що Державна фіскальна служба, правонаступником якої буде Податкова, на сьогодні не перебуває в стані ліквідації в зв'язку з реорганізацією відомства шляхом його поділу.

8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова головою Державної податкової служби на п’ять років з дати початку фактичного виконання обов’язків. Він переміг на конкурсі.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.