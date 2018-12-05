У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов

6 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на синоптиків.

«Вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, в Донецькій області подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі, на дорогах місцями ожеледиця», – зазначили у ДСНС.

За даними Гідрометцентру, вночі очікується температура -1 – -4 градуси, на сході до двох градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують -1 – +2 градуси.

Опадів 6 грудня в Україні не очікується.