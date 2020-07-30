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31 липня 2020, Київ 00:09
Новини | Події

Погода на 31 липня: у більшості регіонів України стане прохолодніше

На півдні України завтра до +31 градуса, можливі опади

У п’ятницю, 31 липня, у більшості регіонів України спека трохи відступить. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході та півдні країни вночі прогнозують +13…16 градусів, вдень – +22…25. На Закарпатті – до +27 градусів тепла.

У центральних та східних областях вночі очікується +15…19 градусів, вдень – +27…30. На півдні вночі +19…21 градусів, вдень до +31.

В центральних, східних та південних регіонах синоптики прогнозують дощі, місцями грози.

Цього тижня спека в Україні подекуди сягала +35 градусів.

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