Погода на 31 липня: у більшості регіонів України стане прохолодніше

У п’ятницю, 31 липня, у більшості регіонів України спека трохи відступить. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході та півдні країни вночі прогнозують +13…16 градусів, вдень – +22…25. На Закарпатті – до +27 градусів тепла.

У центральних та східних областях вночі очікується +15…19 градусів, вдень – +27…30. На півдні вночі +19…21 градусів, вдень до +31.

В центральних, східних та південних регіонах синоптики прогнозують дощі, місцями грози.

Цього тижня спека в Україні подекуди сягала +35 градусів.