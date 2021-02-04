Погода на 4 лютого: на всій території України очікуються опади

У четвер, 4 лютого, на всій території України очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей сьогодні вдень прогнозують дощі, у Київській, Чернігівській та Сумській областях – дощ з мокрим снігом.

Температура повітря вдень – +5…9 градусів на заході України. На півночі, в центрі та на сході буде прохолодніше – +2…6 градусів, на півдні – +8…10 градусів.

У Києві вдень 4 лютого прогнозують +3…5 градусів, вдень дощитиме.

Також синоптики попереджають про сильний вітер з поривами 15-20 м/с у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях.