Україну перетинає атмосферний фронт, який несе похолодання – синоптики

Українські та західні синоптики повідомляють про похолодання на більшій частині території через те, що Україну перетинає «активний атмосферний фронт».

«Контрасти – значні, перед фронтом, у нашій східній частині до +35 градусів, в західних областях, за фронтом, +19, +20 градусів. Завтра свіжіше повітря, те, яке в тилу фронту, охопить значну частину України. Схід та Південь поки що неохоче знижуватимуть градуси, спека ще затримається», – пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

У Києві, за даними американського погодного сайту wunderground.com, досить прохолодною буде вже найближча ніч, температура може опуститися до +15, а у вівторок і середу, 3 і 4 серпня, вдень буде не більш як +27.