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Україну перетинає атмосферний фронт, який несе похолодання – синоптики

У Києві, за даними американського погодного сайту wunderground.com, досить прохолодною буде вже найближча ніч

Українські та західні синоптики повідомляють про похолодання на більшій частині території через те, що Україну перетинає «активний атмосферний фронт».

«Контрасти – значні, перед фронтом, у нашій східній частині до +35 градусів, в західних областях, за фронтом, +19, +20 градусів. Завтра свіжіше повітря, те, яке в тилу фронту, охопить значну частину України. Схід та Південь поки що неохоче знижуватимуть градуси, спека ще затримається», – пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

У Києві, за даними американського погодного сайту wunderground.com, досить прохолодною буде вже найближча ніч, температура може опуститися до +15, а у вівторок і середу, 3 і 4 серпня, вдень буде не більш як +27.

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