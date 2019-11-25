Потепління розпочнеться в середу – синоптики

Циклон із південного заходу принесе в Україну з 27 листопада потепління та опади, прогнозують українські та західні синоптики.

«Може, радіти й особливо нема з чого, бо все ж ускладнення погоди, проте цей циклон нарешті зрушить тривалий диктат люто-холодного антициклону східного походження і запхне його подалі. В Україні розпочнеться потепління, а на Півдні, Сході та в багатьох центральних областях з`являться опади – переважно дощ, проте десь, можливо, і мокрий сніг», – написала у фейсбуці Наталка Діденко.

«26 листопада в Україні вночі ще буде морозно, –1 –8 градусів, на Півдні та Заході близько нуля, вдень у вівторок у більшості областей очікується 0 +5 градусів, на Півночі – від 2 морозу до 2 тепла. Опадів у вівторок в Україні не передбачається», – додала Діденко.

За даними американського сайту wunderground.com, у Києві впродовж понеділка, вівторка і середи денна температура триматиметься близько нуля градусів, нічна поступово зростатиме. Від четверга впродовж кількох днів температура зросте до плюсової і вдень, і вночі, а в п’ятницю та суботу можливий дощ.