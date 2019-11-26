Погода: в Україні ненадовго потеплішає

Властива зимі мінусова температура на кілька днів поступиться останньому осінньому теплу, прогнозують українські та західні синоптики.

«Денна температура середи становитиме +2 +6 градусів, на Заході та Півдні +5 +11 градусів. Чорноморський циклон (карта) принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину, Кропивницький та райони, дощі та поривчастий вітер. На решті території – без істотних опадів», – інформує у фейсбуці Наталка Діденко.

Синоптикиня також попереджає, що потепління буде короткочасним, і 1–2 грудня зима знову візьме гору.

За даними американського сайту wunderground.com, у Києві в середу та четвер удень ще буде близько нуля, а вночі – незначний мінус. Натомість у п’ятницю та суботу вдень потеплішає до +5, а в п’ятницю ще й дощитиме.