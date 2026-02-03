Після потепління буде нова хвиля холоду, але «масштаб буде меншим» – синоптики

Пік поточної хвилі холоду в Україні вже минув, і впродовж кількох наступних днів, починаючи з 5 лютого, денна температура навіть на півночі наближатиметься до нуля градусів, інформують українські та західні синоптики.

«Із 5 лютого Атлантика та південні потоки почнуть тиснути сильніше, нададуть антициклону підср...ників, температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Але вже на початку наступного тижня в Україну надійде нова хвиля холоду, яка буде коротшою за попередню і не настільки потужною.

«Із 9 лютого нова хвиля холоду знову завітає в Україну. Температура повітря знизиться, проте, схоже, що морозна Говерла все ж позаду, масштаб холодів буде дещо меншим. Похолодання триватиме, орієнтовно, до 12 лютого. Потім знову потепління!» – додала Діденко.

Про такі ж тенденції повідомляє і американський погодний сайт wunderground.com. За його даними, найтеплішою в Києві цього тижня буде субота, 7 лютого, коли вдень потеплішає до мінус трьох, а в ніч на неділю буде не нижче мінус п’яти градусів за Цельсієм.

У ніч із 9 на 10 лютого температура може опуститися до мінус 18, при цьому вдень 9 і 10 лютого буде до мінус дев’яти градусів. Уже 12 лютого, за цим прогнозом, температура повернеться до комфортних позначок чотири-вісім градусів морозу.