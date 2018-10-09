Синоптики обіцяють Україні ще кілька днів осіннього тепла

Українські та зарубіжні синоптики обіцяють українцям теплі і сонячні дні щонайменше до кінця тижня.

«Антициклон Viktor визначатиме нашу погоду до суботи-неділі із захльостом аж на наступний тиждень. Тобто, ніякого дощу не буде ще довго», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Український гідрометцентр вказує, що після холодної подекуди ночі (з температурами +3 +8 градусів на більшій частині території України) 10 жовтня сонце прогріє повітря до +16 +19 градусів, а на півдні – і до +22.

Збереження такого характеру погоди прогнозує для України і американський погодний сайт wunderground.com.