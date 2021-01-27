МВС попереджає про погіршення погодних умов, які ускладнять рух транспорту

Міністерство внутрішніх справ України попереджає про погіршення погодних умов в низці областей 27 січня, які ускладнять рух транспорту.

В Одеській, Миколаївській областях прогнозують надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

На дорогах прогнозують ожеледицю. МВС очікує, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.