Генштаб: на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 50 російських штурмів

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 186 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Найбільше російських атак минулої доби відбулося на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Гуляйпільському напрямку було 24 російські атаки у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Костянтинівському та Олександрівському напрямках відбулося по 14 російських атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».