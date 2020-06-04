За півтора року з поліції звільнили сім людей через порушення прав людини – МВС

За півтора року з поліції звільнили сім людей через порушення прав людини, повідомив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. За його словами, загалом правоохоронці провели понад 300 службових розслідувань щодо порушень прав людини працівниками поліції.

«За їх результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 175 працівників поліції (62 – догана, 18 – сувора догана, 76 – зауваження, 12 – попередження про неповну посадову відповідність та 7 – звільнення). Матеріали 51 службового розслідування було скеровано до інших уповноважених органів для прийняття рішення», – сказав Цуцкірідзе.

За його словами, за останні півтора року Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції провів понад 4 600 цільових заходів та перевірок, під час яких виявили майже 7 900 порушень.

«До дисциплінарної відповідальності притягнуто 2724 працівника, з яких 178 – звільнено. За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки, органами досудового розслідування розпочато 94 кримінальних провадження стосовно працівників поліції за фактом порушення конституційних прав громадян (з яких 4 – за катування). Повідомлено про підозру 40 правоохоронцям», – додав Цуцкірідзе.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.