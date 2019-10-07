Поліція поширює проєкт протидії домашньому насильству «Поліна» на всю Україну – Клименко

Новий голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв’ю виданню Lb.ua заявив про намір запустити по всій Україні групи реагування у складі 45 екіпажів на виклики громадян, що стосуються домашнього насильства, а також планує сформувати єдину базу даних осіб, що скоюють такі злочини.

Таким чином, за його словами, поліція планує масштабувати пілотний проєкт проти домашнього насильства «Поліна», що діє із 2017 року у Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та у Сєвєродонецьку на Луганщині.

«Одночасно із запровадженням підрозділів, які будуть займатися протидією домашньому насильству, ми плануємо – спільно з іноземними партнерами – запровадити загальнонаціональну базу даних із системою синіх, жовтих і червоних карток – відповідно до рівня насильства в сім'ї. І наявність у досьє агресора таких карток для жінки, яка перевищила самооборону, повинна значно пом'якшувати її вину при розгляді справи», – зазначив Клименко.

Про наміри масштабувати проект протидії домашньому насильству цього року у Нацполіції заявляли ще у січні.

11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства. Таким чином українські закони частково приводяться у відповідність зі Стамбульською конвенцією, яку Україна підписала, але так і не ратифікувала донині.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

За перше півріччя 2019 року (із січня по червень) понад 23 тисячі людей звернулися на національні «гарячі» лінії «Ла Страда – Україна» щодо домашнього насильства.