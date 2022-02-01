В Україні стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно

1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту, її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем, і триватиме три тижні, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У МОЗ наголосили, що таких заходів необхідно вжити через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року (тоді 1 дитина отримала параліч, а 19 були контактними і мали безсимптомний перебіг). Ще один випадок захворювання на поліомієліт зафіксований в Україні 24 січня 2022 року.

«Поліомієліт ‒ захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч. Особливо вразливі до нього діти до 6 років. Через низький рівень охоплення щепленнями поліо повернувся в Україну. Це ставить під загрозу кожну невакциновану або не повністю вакциновану дитину», – заявив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я ‒ головний державний санітарний лікар України.

За його словами, для забезпечення першого етапу кампанії держава додатково закупила 400 тисяч доз якісної вакцини.

«Ми маємо всі можливості для того, щоб вийти на рекомендований ВООЗ рівень охоплення щепленнями ‒ 95% ‒ і захистити наших дітей», ‒ додав Кузін.

Наприкінці грудня був ухвалений план реагування на спалах поліо в Україні, який передбачає два етапи: у рамках першого, який стартує 1 лютого, вакцинувати планують майже 140 тисяч дітей.

У межах другого етапу, за даними МОЗ, щеплюватимуть вакциною ОПВ усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря. Це необхідно для захисту дітей від інфікування і зупинення циркуляції вірусу. Дати проведення цього етапу ще мають бути оголошені.

У міністерстві додали, що станом на 1 грудня 2021 року рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до року в Україні становив 73,3% за необхідних 95%.

Поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років.