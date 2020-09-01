Київ: на Банковій затримали чоловіка з «предметом, схожим на гранату» – поліція

Поліцейські затримали в урядовому кварталі Києва чоловіка, ймовірно озброєного гранатою, заявляє Головне управління Національної поліції в столиці.

«Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення №2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи», – йдеться в заяві.

Читайте також: СБУ виявила на Луганщині сховані гранатомети та боєприпаси

Предмет вилучили і передали на експертні дослідження. 54-річного чоловіка доправили до Печерського управління поліції для «встановлення всіх обставин».

Кримінального провадження, згідно з заявою, наразі не порушували, поліція вирішує питання правової кваліфікації події.