Нацполіція повідомила про підозру чоловіку через вибух в офісі «ОПЗЖ» у Полтаві

Поліцейські встановили особу людини, яка кинула гранату в офіс «Опозиційної платформи – За життя» в Полтаві 3 липня. Про цейдеться в повідомленні Національної поліції 15 серпня.

За повідомленням, особу людини встановили слідчі та оперативники поліції в ході оперативно-розшукових заходів.

«Зловмисником виявився 50-річний мешканець Полтави. На цей час чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство, в ході якого встановлюються обставини та мотиви злочину», – йдеться в заяві Нацполіції.

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За даними поліції, підозрюваний 3 липня кинув у приміщення офісу політичної партії в Полтаві «вибуховий боєприпас».

3 липня в офісі політичної партії у Полтаві внаслідок вибуху постраждала 22-річна працівниця. Правоохоронці не вказали, про офіс якої політичної сили йдеться, але партія «Опозиційна платформа – За життя» повідомила, що інцидент пов’язаний з її парторганізацією.