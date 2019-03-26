Невідомий кинув гранату в поліцейських на Запоріжжі – Князєв

Двоє поліцейських поранені в Запорізькій області після того, як невідомий кинув у них гранату, повідомляє голова Нацполіції Сергій Князєв.

Місцеве управління поліції повідомило, що інцидент стався в Пологівському районі.

«26 березня до Пологівського відділу поліції надійшло повідомлення, що біля міста Пологи ходить чоловік з гранатою. На виклик одразу виїхало керівництво відділу поліції та піднято «по тривозі» особовий склад. Поліцейські не встановили правопорушника, тому опитали свідків, отримали прикмети та почали відпрацювання району. Близько 11:00… наряд групи реагування патрульної поліції встановив правопорушника, проте останній, побачивши працівників поліції, кинув у їхній бік гранату», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, крім двох поліцейських 1987 і 1985 років народження, до лікарні з травмами потрапив і чоловік, який застосував гранату, 1989 року народження.

Кримінальне провадження поки що не відкрите. Поліція повідомляє, що встановлює обставини події.