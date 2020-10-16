Поліція Кривого Рогу відкрила справу за матеріалами, зібраними під час акції залізничників

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за матеріалами, які зібрали під час «італійського страйку» залізничники Криворізького локомотивного депо, щодо порушення правил безпеки праці. Про це Радіо Свобода повідомив голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко.

За його словами, загалом за добу акції залізничники склали 10 актів про технічну несправність тепловозів, які не приймали в експлуатацію. Матеріали передали до поліції, справу відкрив Довгінцевський райвідділ за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України.

За інформацією В’ячеслава Федоренка, наразі в депо працюють на застарілих локомотивах, найстаріший із яких – 1957-го, а найновіший – 1963-го року випуску.

«У нас – музейні експонати, ми працюємо на них, втрачаємо здоров’я, а дехто – і життя. Спека всередині – неймовірна: влітку – понад 50 градусів. Кондиціонування не передбачене. Два з половиною роки я не приймаю в експлуатацію несправні локомотиви, ціла купа актів складена… Після відкриття провадження ми сподіваємось, локомотиви будуть приведені до ладу, а працівники отримають доплати за свою працю», – заявив Федоренко.

Інформацію про відкриття кримінального провадження підтвердили в пресслужбі поліції Кривого Рогу.

Уночі 29 вересня залізничники Криворізького локомотивного депо розпочали акцію протесту – так званий «італійський страйк», який передбачає ретельне й прискіпливе, до дрібниць, дотримання працівниками усіх посадових інструкцій. Упродовж доби працівники не випускали з депо рухомий склад, заявляючи про його технічну несправність.

Водночас в «Укрзалізниці» тоді заявили, що за весь день страйку було сім випадків неприйняття в експлуатацію локомотивів машиністами депо. Задля забезпечення роботи, їх прийняли інші бригади Придніпровської регіональної філії, мовилося в повідомленні «Укрзалізниці».

Ще 17 вересня представники профспілки локомотивного депо заявили про порушення трудового законодавства щодо оплати праці, умов праці та пенсійного забезпечення. Серед головних вимог робітників до керівництва «Укрзалізниці» – 25-відсоткове підвищення заробітної плати.