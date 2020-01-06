Поліція Києва обіцяє посилити заходи безпеки на Різдво

Управління Національної поліції Києва обіцяє посилені заходи безпеки під час святкування Різдва 7 січня.

Як анонсують у правоохоронному відомстві, службу в публічних місцях у столиці нестимуть структурні підрозділи поліції та військові Національної гвардії.

«Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Окрім цього, поліцейські стежитимуть за правопорядком у середмісті столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів», – йдеться в повідомленні.

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У поліції також закликали містян «святкувати безпечно» та не порушувати громадський порядок.

Раніше 6 січня ДСНС радила відмовитися від використання піротехнічних засобів під час святкування Різдва.

Різдво 7 січня відзначають за юліанським календарем.