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24 травня 2020, Київ 22:02
Новини | Політика

Поліцейські не виявили порушень під час акції «Рік Зеленського – рік реваншу» в Києві

Акція «Рік Зеленського – рік реваншу» відбулася в центрі Києва, на Майдані Незалежності 24 травня

Столичні поліцейські не зафіксували порушень з боку учасників протестної акції «Рік Зеленського – рік реваншу», яка пройшла в центрі Києві 24 травня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Заплановані на сьогодні заходи у центрі столиці завершилися. Порушень громадського порядку не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

МВС нагадало, що в центрі столиці вдень працювали посилені наряди правоохоронців, також були залучені військові Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Учасники акції в центрі Києва, 24 травня 2020 року
Учасники акції в центрі Києва, 24 травня 2020 року

Акція «Рік Зеленського – рік реваншу» відбулася в центрі Києва, на Майдані Незалежності 24 травня. До неї долучилося близько тисячі людей. Вони скандували гасла «Стоп реванш», «Ні капітуляції».

Захід з нагоди річниці президентства Володимира Зеленського організувала спільнота «Рух опору капітуляції», учасники закликали українську владу не допустити легітимізації підтримуваних Росією угруповань, які контролюють нині окремі частини Донецької та Луганської областей.

Аналогічні акції відбулися і в регіонах, зокрема в Дніпрі та Запоріжжі.

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