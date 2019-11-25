Поліція відкрила 1,5 тисячі кримінальних справ щодо домашнього насильства з початку 2019 року

Поліція відкрила 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства. Такі дані озвучив на брифінгу 25 листопада керівник управління дільничих офіцерів Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Сергій Альошкін, повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

«У цьому році слідчі підрозділи розслідували більше 1,5 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних з домашнім насильством. Це вдвічі більше, ніж у минулому році», – цитує Альошкіна пресслужба.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, з початку 2019 року на лінію «102» з приводу домашнього насильства зверталися 115 тисяч разів, хоча вона визнає, що не всі звертаються до поліції.

«Певна кількість постраждалих сприймає насильство як щось невідворотнє в житті. І такі люди живуть з цією ситуацією, не завжди повідомляють про такі випадки. Для боротьби з цією проблемою законодавство України вже зазнало значних змін. І це створило нові механізми, які посилили спроможність органів системи МВС реагувати на випадки домашнього насильства», – вважає Павліченко.

За її даними, з початку року поліцейські підрозділи склали 90 тисяч адміністративних протоколів за фактами домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення порушником місця свого тимчасового перебування. На обліку перебуває 68 тисяч порушників.

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Всього з травня 2019 поліція винесла майже 9 тисяч термінових заборонних приписів. Ці документи забороняють кривдникам спілкуватися з постраждалою людиною і забороняють їм перебувати з ними в одному місці. Приписи можуть діяти на термін до 10 днів.

Водночас на сьогодні у всіх містах обласного значення держави працюють поліцейські мобільні групи з реагування на випадки домашнього насильства.

11 січня 2019 року з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне та домашнє насильство. Тепер закон чітко визначає базові поняття Кримінального кодексу, пов’язані із сексуальними злочинами, а також чітко визначає покарання за них.

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За даними Мінсоцполітики, щороку від домашнього насильства в Україні потерпає близько 100 тисяч людей, 90% з цього числа – жінки.

За наведеними раніше даними Фонду ООН у галузі народонаселення, від насильства (фізичного і сексуального) в Україні щороку страждають 1,1 мільйона жінок.

25 листопада світ відзначає Міжнародний день проти насильства над жінками.