На Київщині людей незаконно утримували в «реабілітаційному центрі» – поліція

Поліція Київської області повідомляє про викриття незаконного центру утримання людей, які нібито мають наркотичну та алкогольну залежність.

За твердженням поліцейських, утримувані в закладі піддавалися катуванню.

Напередодні правоохоронці отримали повідомлення про викрадення чоловіка в Ірпені – його зв’язали та заштовхали до автомобіля невідомі. За повідомленням, поліція виявила автомобіль в селі Петропавлівська Борщагівка за адресою, де був розташований реабілітаційний центр.

«Правоохоронці встановили, що у так званому реабілітаційному центрі незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність. Ці особи утримувалися в суворих умовах, із металевими ґратами на вікнах, потерпілим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці «центру» піддавалися катуванню», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські встановили, що центр не має дозвільної документації на медичну практику. Правоохоронці затримали п’ятьох із шістьох ймовірних причетних, які «укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхню реабілітацію, а насправді лікування не здійснювали, а чинили тортури над людьми», заявляє пресслужба поліції.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про незаконне позбавлення волі та викрадення. Кваліфікація передбачає до п’яти років ув’язнення або обмеження волі.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру.