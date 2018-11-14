Поліція закликає водіїв бути обережними на дорозі через сніг

Патрульна поліція України закликає водії бути обережними на дорозі через ускладнення погодних умов.

«Вдень 14 листопада і вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях випадатиме сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 сантиметрів), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У зв’язку з цим радимо утриматися від поїздок на великі відстані та максимально обмежити час перебування на вулиці». – заявляють у поліції.

Крім того, водіїв просять стежити за технічним станом своїх транспортних засобів і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

На даний час у багатьох регіонах України вже сніжить.

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