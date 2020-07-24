Поліція розслідує вбивство бізнесмена на Київщині

Поліція Київської області розслідує вбивство чоловіка біля села Артемівка, йдеться в повідомленні 24 линя.

«Невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль «Тoyota Сamry», за кермом якого знаходився 44-річний житель міста Києва. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу», – зазначає пресслужба поліції.

Правоохоронці зазначають, що в салоні автомобіля також перебував син вбитого, який не постраждав.

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За фактом події відкрили кримінальне провадження на статтею про умисне вбивство, причетного розшукують.

Ім’я вбитого поліція не повідомляє. Напередодні увечері канал ICTV повідомив про вбивство на Київщині бізнесмена Ігоря Плекана. За даними журналістів, дружина вбитого повідомила, що він отримував погрози.