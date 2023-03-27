Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Поліція заочно повідомила військовому РФ про підозру у вбивстві цивільної на Харківщині

За даними слідства, це сталося під час окупації Ізюма

Поліція Харківської області заочно повідомила про підозру російському військовому через вбивство мирної жительки. Про це пресслужба відомства повідомила 27 березня.

За даними слідства, жінка під час окупації Ізюма «вступила у близькі стосунки з одним із військовослужбовців армії РФ». У червні минулого року за його пропозицією вона прийшла до будинку з точкою виходу в Інтернет, щоб зателефонувати брату.

Читайте також: «Рідину між черепом і шкірою ніби розрідили»: свідчення херсонців про тортури російських окупантів

«В оселі жили офіцери 3-ї танкової бригади окупаційних військ збройних сил РФ. 39-річний заступник командира взводу з озброєння 245-го гвардійського мотострілецького полку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, через нетерпимість до україномовного населення, вистрілив у жінку з табельної вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні.

Згодом поранена померла в лікарні.

Слідчі Нацполіції в Харківській області повідомили російському військовому про підозру в порушенні законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Російський авіаудар по п’ятиповерхівці в Ізюмі, який призвів до загибелі 44 людей, є порушенням законів війни – HRW

Ця санкція передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG