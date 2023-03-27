Поліція заочно повідомила військовому РФ про підозру у вбивстві цивільної на Харківщині

Поліція Харківської області заочно повідомила про підозру російському військовому через вбивство мирної жительки. Про це пресслужба відомства повідомила 27 березня.

За даними слідства, жінка під час окупації Ізюма «вступила у близькі стосунки з одним із військовослужбовців армії РФ». У червні минулого року за його пропозицією вона прийшла до будинку з точкою виходу в Інтернет, щоб зателефонувати брату.

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«В оселі жили офіцери 3-ї танкової бригади окупаційних військ збройних сил РФ. 39-річний заступник командира взводу з озброєння 245-го гвардійського мотострілецького полку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, через нетерпимість до україномовного населення, вистрілив у жінку з табельної вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні.

Згодом поранена померла в лікарні.

Слідчі Нацполіції в Харківській області повідомили російському військовому про підозру в порушенні законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Ця санкція передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.