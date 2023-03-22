Російський авіаудар по п’ятиповерхівці в Ізюмі, який призвів до загибелі 44 людей, є порушенням законів війни – HRW

9 березня 2022 року в Ізюмі російські війська завдали авіаудару по житловому будинку, що призвело до загибелі щонайменше 44 мирних жителів і порушення законів війни, йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.



У звіті використовуються свідчення тих, хто вижив, фотографії, відео та 3D-моделювання будівлі на вулиці Першотравневій, 2, щоб показати руйнівні наслідки атаки – однієї з найбільш смертоносних для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення Росії.



Десятки мирних жителів ховалися в підвалі, і хоча будівля була неподалік від лінії фронту, Human Rights Watch не знайшла доказів того, що українські сили використовували будівлю у військових цілях у той час.



«Ми не знайшли жодних доказів, які б виправдовували ставлення до житлового будинку як законної військової цілі або того, що російські війська намагалися уникнути або мінімізувати знищення багатьох цивільних людей», – заявив дослідник організації Річард Вейр.



У звіті HRW детально описується напад та розповідається історія Михайла Яцентюка, 60-річного електрика, який три десятиліття жив у цьому будинку зі своєю дружиною Наталією, виховуючи трьох дітей і шістьох онуків. Під час нападу загинули його дружина та ще 6 членів його родини віком від 3 до 96 років. Яцентюк вижив, бо вийшов із підвалу, щоб заварити внучці чаю.



Під час перевірки будівлі та її приміщень Human Rights Watch не виявила слідів встановлених українських вогневих позицій. Жоден з опитаних мешканців не сказав, що бачив або чув стрілянину з будівлі.



Human Rights Watch отримала три списки загиблих або зниклих безвісти, а також список особистого майна, знайденого на місці, включаючи документи, що посвідчують особу. На основі інтерв’ю зі свідками та тими, хто знайшов тіла, а також аналізу публікацій у соціальних мережах, Human Rights Watch підтвердила смерть щонайменше 44 людей. Однак ця цифра, швидше за все, більша, тому що деякі тіла не вдалося ідентифікувати. За даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, загинули 54 людини.



Human Rights Watch не змогла ідентифікувати тип зброї, використаної під час нападу, однак, за даними організації, масштаб та характер руйнування вказують на використання великогабаритного повітряного боєприпасу, такого як бомба серії FAB-500 з детонатором уповільненої дії.



Організація Human Rights Watch написала російському міністру оборони Сергію Шойгу у січні, узагальнюючи висновки та просячи надати інформацію, включно з тим, чи російські органи розслідують напад, але відповіді не отримала. Згідно з міжнародним гуманітарним правом або законами війни, воюючі сторони повинні завжди розрізняти комбатантів і цивільне населення.

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Пошкоджений п’ятиповерховий будинок розташований в центральному районі Ізюма, який українські сили контролювали до кінця березня 2022 року. За кілька днів до нападу в цьому районі тривали бойові дії. Двоє співробітників екстрених служб розповіли HRW, що бої в цьому районі не дозволяли їм почати відновлення до кінця березня.



Російські війська окупували Ізюм наприкінці березня 2022 року. До деокупації міста у вересні 2022 року мало що було відомо про напад, який знищив вулицю Першотравневу, 2. З кінця вересня до середини березня 2023 року Human Rights Watch опитала 21 людину з Ізюма, в тому числі тих, хто вижив, свідків, членів сімей жертв і рятувальників. Представники організації також оглянули речові докази на місці події, проаналізували супутникові знімки, зняли фотографії та відео, в тому числі з безпілотників.