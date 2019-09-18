Поліція затримала підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві

Національна поліція повідомляє про затримання підозрюваного у вбивстві трьох людей на автозаправній станції у Миколаєві.

Як повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль, фігурант на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, своїх дій він пояснити не зміг.

«Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг», – цитує Коваля пресслужба поліції.

Раніше сьогодні поліція Миколаївської області повідомила про виявлення тіл трьох працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями.

За даними поліції, відкрито справу за статтею «умисне вбивство».