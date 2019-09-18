У Миколаєві розстріляли 3 працівників АЗС, оголошена операція «Сирена» – поліція

До поліції Миколаєва вдень надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями, повідомляє пресслужба обласного управління поліції.

«Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких були знайдені в Миколаєві на АЗС... Зараз на місці події, на чолі з керівництвом ГУ Нацполіціі в Миколаївській області, працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, відкрито справу за статтею «умисне вбивство».

Повідомляється, що в місті введена спеціальна операція «Сирена».