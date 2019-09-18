Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Вересень 2019, Київ 16:12
Новини | Події

У Миколаєві розстріляли 3 працівників АЗС, оголошена операція «Сирена» – поліція

Дивитись коментарі

До поліції Миколаєва вдень надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями, повідомляє пресслужба обласного управління поліції.

«Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких були знайдені в Миколаєві на АЗС... Зараз на місці події, на чолі з керівництвом ГУ Нацполіціі в Миколаївській області, працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, відкрито справу за статтею «умисне вбивство».

Повідомляється, що в місті введена спеціальна операція «Сирена».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG