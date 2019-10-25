Поліція заявляє про затримання кіберзлочинця, якого розшукують США

Кіберполіція затримала іноземця, якого підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів з рахунків фінансових установ у США, заявляє пресслужба Нацполіції 25 жовтня.

Згідно з повідомленням, 32-річний чоловік проживав в одному з «найдорожчих готелів» Києва.

«Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера. Наразі чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві», – йдеться в заяві Нацполіції.

У відомстві уточнюють, що затримання здійснили працівники Департаментів кіберполіції та карного розшуку, а також столичного управління карного розшуку. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо видачі затриманого до США.

У серпні 2019 року Україна з другої спроби видала Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, якого звинувачують у створені міжнародної мережі торгівлі марихуаною «Телеграсс». 15 серпня він утік з-під варти в аеропорту «Бориспіль». 16 серпня його знову затримали та все ж екстрадували до Ізраїлю. Того ж дня затримали трьох співробітників Служби безпеки України, які супроводжували Дов Сільвера в день утечі.