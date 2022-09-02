Поліція розслідує 1255 кримінальних проваджень щодо співпраці з Росією – Єнін

Поліція відкрила 1 255 кримінальних проваджень щодо співпраці з Росією, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін 2 вересня. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Всього за фактами співпраці населення або громадян України з державою-агресором розпочато 1255 кримінальних проваджень, у яких понад 200 особам повідомлено про підозру. А до суду скеровано понад 100 кримінальних проваджень», – заявив Єнін.

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Крім того, за його словами, в Україні за попередній тиждень розмінували близько 400 гектарів. Потенційно небезпечними лишаються 186 тисяч квадратних кілометрів.

За даними Офісу генерального прокурора, правоохоронці загалом розслідують 14 654 злочинів проти національної безпеки.