Поліція заявила, що не має даних про участь затриманого за запитом Росії дагестанця в бойових діях на Донбасі

Поліція не має даних про участь затриманого за запитом Росії дагестанця у бойових діях на Донбасі на боці українських сил. Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліціїї в Житомирській області на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що 21 листопада 2019 року працівниками Головного управління Національної поліції дійсно встановлено місце знаходження та затримано громадянина Російської Федерації, який оголошений у розшук правоохоронними органами Російської Федерації. Відомостями стосовно того, що розшукуваний брав участь у бойових діях на Донбасі на боці українських вйськ, Головне управління Національної поліціїї в Житомирській області не вволодіє», – вказано в повідомленні правоохоронців.

21 листопада на одній з вулиць Житомира був затриманий 30-річний громадянин Росії, який перебував у міжнародному розшуку (каналами Інтерполу) за вчинення вбивства.

«За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації «Ісламська держава» і навіть керівником однієї з її груп. За національністю він даргинець (Дагестан), але народився в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії. На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства», – мовиться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, нині вирішується питання щодо екстрадиції затриманого.

15 листопада Служба безпеки України повідомила, що в результаті спільної спецоперації з МВС Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині був затриманий один із керівників угруповання «Ісламська держава».​