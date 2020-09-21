Другий день святкування Рош га-Шана в Умані був спокійним – поліція

У Національній поліції України ввечері 20 вересня повідомили, що другий день святкування юдейського нового року Рош га-Шана в Умані на Черкащині завершився без інцидентів.

«Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно Ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована. Другий день святкування Іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень», – повідомила пресслужба Нацполіції.

Поліція Черкаської області і одразу після настання юдейського Новоро року заявляла, що порушень публічної безпеки й порядку не було допущено.

Втім згодом згодом очевидці повідомили Радіо Свобода, що в Умані все ж були порушені карантинні обмеження, зокрема, всередині будівлі головної святині хасидів у місті. На наданих Радіо Свобода фото було видно, що в будівлі, збудованій навколо могили цадика Нахмана, прибрані металеві бар’єри для дотримання фізичного дистанціювання, повернені щільно поставлені молитовні лавиці, а люди, які перебувають у приміщенні, – практично всі без захисних масок.

Раніше в цьому ж приміщенні вже стався інцидент, коли група хасидів кинулася трощити металеві бар’єри. За результатами того випадку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що правоохоронці вирішили видворити з України двох найагресивніших учасників інциденту. Натомість у Державній міграційній службі заявили, що припис про видворення видали лише одному, громадянинові Ізраїлю, і то він муситиме залишити Україну до 25 вересня, тобто вже після завершення цьогорічних святкувань.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим. Цьогорічні святкування припали на 18-20 вересня, їм передували великі черги на кордоні з охочих потрапити в Україну хасидів, усупереч рішенню уряду, що в’їзд іноземцям через пандемію коронавірусу до країни заборонений до 28 вересня.