Хасиди в Умані: очевидці повідомляють про порушення карантинних обмежень

На святкуваннях юдейського Нового року, Рош га-Шана, в Умані Черкаської області, де розташоване місце паломництва релігійної течії брацлавських хасидів, порушені карантинні обмеження, що були запроваджені там, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на очевидців, які перебували всередині будівлі головної святині хасидів у місті і надали Радіо Свобода свої фотографії звідти.

Як видно на фотографіях, наданих Радіо Свобода, в будівлі, збудованій навколо могили цадика Нахмана, якому вклоняються хасиди, прибрані металеві бар’єри, що були встановлені там задля дотримання фізичного дистанціювання, і повернені щільно поставлені молитовні лавиці, хоча на підлозі й далі лишається розмітка, що мала на меті позначити безпечні відстані між людьми і вказати напрям руху між бар’єрами в приміщенні. Люди, які перебувають у приміщенні, – практично всі без захисних масок.

Самі хасиди, які нині продовжують святкувати свій Новий рік, не відповідають на запити. Також на цей час немає коментарів українських офіційних осіб чи правоохоронців. Тож наразі не відомо, які могли бути підстави для зміни карантинних настанов, що були ухвалені урядовою установою України.

Понад тиждень тому в цьому ж приміщенні вже стався інцидент, коли група хасидів кинулася трощити металеві бар’єри. За результатами того випадку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що Національна поліція і Державна міграційна служба вирішили видворити з України двох найагресивніших учасників інциденту. Натомість у ДМС заявили, що припис про видворення видали лише одному, громадянинові Ізраїлю, і то він муситиме залишити Україну до 25 вересня, тобто вже після завершення цьогорічних святкувань.

Обмеження на перебіг святкувань Рош га-Шана в Умані встановила 3 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Серед іншого, тоді на період з 15 до 21 вересня в районі проведення паломництва було заборонено проведення масових культурних заходів, у тому числі релігійних, із участю більш ніж однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід, а також доручено обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів із метою дотримання обмежень, що діють, у частині можливості перебування визначеної кількості людей на певній площі.

На виконання тієї ухвали, серед іншого, в будівлі над могилою цадика Нахмана замість звичних лавиць для багатьох осіб встановили металеві бар’єри, що мали забезпечити безпечні відстані між учасниками заходів, обмеживши їхню кількість, і гарантувати, що люди під час пересування в приміщенні не будуть перетинатися одне з одним.

Про можливе скасування цих обмежень наразі нічого не повідомляли.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Цього року через небезпеки внаслідок коронавірусної пандемії уряд України напередодні святкувань практично закрив кордони України для іноземців. Таким чином, в Умані перебувають ті паломники, хто прибув до України до запровадження обмежень наприкінці серпня. За оцінками, цього року їх там перебуває від кількох сотень до трьох тисяч. Водночас багато хасидів намагалися дістатися до України й у час, коли вже діяли обмеження.

Цього року юдеї святкують настання свого 5781 року «від створення світу» з вечора 18-го до вечора 20 вересня.